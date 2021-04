Homem que estuprou adolescente durante ritual é preso no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital), cumpriu um mandado de prisão preventiva, nesta terça-feira (20/04), por volta das 13h, em nome de um homem de 36 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, o crime ocorreu no dia 26 de março deste ano, no bairro Morada do Sol, e na ocasião, o homem disse para a vítima que ela teria que ir até sua residência para praticar trabalhos espirituais e que, caso ela não fosse, teria má sorte. A jovem então, por medo, foi até o local onde o indivíduo praticou o crime.

“Somente dois dias depois do ocorrido, no dia 28 de março, a vítima contou para sua mãe, e a mesma se dirigiu até a Especializada para noticiar o crime. Porém, o período de flagrante do homem já havia expirado. Diante do conjunto probatório representei pela prisão preventiva dele”, explicou a delegada.

Ainda conforme autoridade policial, há um mandado de busca e apreensão na residência do homem, e as investigações estão em andamento.

Procedimentos – O indivíduo irá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele irá permanecer na carceragem da DIP, onde ficará à disposição da Justiça.