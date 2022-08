Homem que estuprou adolescentes em 1995 é preso no Amazonas

Redação AM POST

Policiais civis da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com o apoio da Delegacia Fluvial (Deflu), cumpriu, na tarde de quarta-feira (24/08) por volta das 16h, mandado de prisão preventiva em nome de Ruzivane Bezerra de Menezes, 51, por estupro contra uma adolescente, que tinha de 16 anos à época do crime. A prisão ocorreu na comunidade de Terra Nova, zona rural de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus).

O delegado David Jordão, titular da unidade policial, disse que o crime ocorreu no ano de 1995, na comunidade do Parauá, naquele município, ocasião em que o homem forçou a relação sexual com a vítima.

“O suspeito estava foragido desde a ocorrência do crime do crime. Em 2017, o mandado em nome dele foi expedido, mas não foi possível localizá-lo. Ontem, recebemos uma denúncia anônima a respeito do paradeiro do homem, ocasião em que contatamos a Deflu e saímos em diligências”, disse.

O titular falou que Ruzivane foi preso no momento em que estava trabalhando como marítimo naquela comunidade. Inicialmente, ele negou o crime, porém, na delegacia, confessou que teve um relacionamento, supostamente, consentido com a vítima.

Procedimentos

Ruzivane responderá por estupro e ficará à disposição da Justiça.