Homem que fazia delivery de drogas em S10 é preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta terça-feira (1°/06), por volta das 10h30, detiveram um homem de 36 anos, suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas, e localizaram os entorpecentes em uma residência e dentro de veículo usado para possível transporte do material ilícito. A ação foi realizada na rua Castanheira, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

A 26ª Cicom informou que recebeu denúncia de que no referido local havia uma S10, de cor preta, placa JXS 5982, realizando distribuição de drogas. Na chegada da guarnição ao local, os policiais notaram o veículo descrito na denúncia, parado próximo a uma residência, com um homem sentado ao lado de um guincho que estava em frente da S10. A equipe se aproximou do rapaz, que informou estar à espera do dono da S10, que havia lhe contratado para fazer o serviço de guincho até o bairro Praça 14.

Diante da cena, um detalhe chamou a atenção dos policiais, a porta da casa estava semiaberta e resolveram se aproximar, foi quando viram várias sacolas com entorpecentes no chão. Os policiais decidiram, então, vistoriar o veículo e encontraram mais drogas em seu interior. No total, a equipe localizou e apreendeu: 28 porções e um tablete de substância com aspecto de pedra oxi, nove porções com aparência de maconha e uma porção grande de substância com aspecto de cocaína, dois cadernos de anotações com lista de vendas do tráfico, duas balanças de precisão e várias embalagens para drogas, além da S10.

Em razão dos fatos, o homem e o material apreendido foram encaminhados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa