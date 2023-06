Homem que filmou partes íntimas de alunas em banheiro unissex de universidade é solto em audiência de custódia

O estudante de quiropraxia, Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos foi solto nessa sexta-feira, 16, após passar por audiência de custódia e apenas terá que cumprir cautelares. Ele foi detido após ser flagrado na noite dessa quinta-feira (16/6), filmando com um celular as partes íntimas de alunas de medicina veterinária em um banheiro unissex da Universidade Anhembi Morumbi, na Mooca, zona leste paulistana.

De acordo com a polícia, uma universitária que registou as cenas saiu gritando do banheiro, e um segurança enquadrou Silva, até a chegada da polícia. Como o celular estava desbloqueado, as alunas conseguiram ver as fotos registradas.

Ele foi detido por importunação sexual e confessou o crime. Na delegacia Gabriel afirmou que foi até o banheiro unissex, por volta das 16h30, pouco depois de ter iniciado estudos na biblioteca da instituição. Após dar a descarga, sentou-se no vaso sanitário da cabine, para responder mensagens no celular. Foi quando percebeu que alguém havia entrado na cabine vizinha e teve a ideia de filmar.

Uma da vítimas afirmou, em depoimento, que usava o banheiro quando percebeu que suas partes íntimas eram alvo da câmera de um celular, posicionado sob a divisória das cabines. Uma amiga dela estava em frente à sua cabine, porque a tranca da porta se encontrava quebrada.

A Justiça determinou as seguintes medidas:

Recolhimento de fiança arbitrada em dois salários mínimos;

Proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação e mesmo por intermédio de terceiros, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão;

Proibição de frequentar o banheiro “Para Todos” da Universidade Anhembi Morumbi, campus Mooca, caso a instituição lhe permita continuar a frequentar o curso;

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

Obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração).

Redação AM POST*