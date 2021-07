Homem que furtou celular dentro de escritório é procurado pela polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A equipe de investigação do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem, ainda não identificado, envolvido em um furto de aparelho celular, praticado dentro de um escritório, localizado na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul da capital. O crime ocorreu na quinta-feira (22/07), por volta das 14h.

Continua depois da Publicidade

O delegado Fabiano Rosas, titular do 7° DIP, informou que a ação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança do circuito interno do local. Na ocasião, o infrator se passou por um cliente, aproveitou um momento oportuno de descuido da atendente e subtraiu um aparelho celular da marca Apple.

“Iniciamos as investigações e tivemos acesso à câmera de segurança do local, e o indivíduo aparece nas imagens cometendo o delito. Com base nisso, pedimos a colaboração da população para identificar esse homem e elucidar o crime”, ressaltou o delegado.

Disque-denúncia – As pessoas que identificarem o indivíduo devem entrar em contato pelo número (92) 99962-2458, o disque-denúncia do 7° DIP, pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou ainda, formalizar pessoalmente na sede da unidade policial, que fica situada na rua São Vicente, bairro São Lázaro, zona sul. “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.