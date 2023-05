Homem que matou a mãe e esfaqueou avó em Manaus está escondido em Maués

Redação AM POST

Ezequias Lima da Silva, de 23 anos, que matou a própria mãe, Shirley Lima dos Santos, a facadas no último sábado (13), supostamente está escondido no município de Maués (distante a 258,40 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu na rua Q, na véspera do Dia das Mães, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com famíliares da vítima, o indivíduo está no bairro Xirizal, escondido em Maués. Ele estaria ameaçando os familiares.

No dia do crime, Ezequias (que é usuário de drogas), estava alterado e entrou em briga com a mãe, momento em que ele a golpeou diversas vezes com uma faca e a avó dele, Conceição Lima Silva, de 76 anos, tentou impedir o crime e acabou sendo esfaqueada também.

Quem ver ou ter informações sobre o acusado, acione imediatamente a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar-CIPM MAUÉS.