Homem que matou amigo à pauladas após bebedeira é preso em Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu, na segunda-feira (06/06), mandado de prisão temporária em nome de Francisco José do Nascimento, 27, pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil praticado contra Joel Maia de Melo, que tinha 41 anos. O crime ocorreu no dia 27 de maio deste ano, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada na sede da DEHS, bairro Jorge Teixeira, zona leste, o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, destacou a celeridade das equipes policiais na elucidação de mais este caso, que foi solucionado menos de 10 dias após o crime.

A autoridade policial informou que, na ocasião do delito, o infrator estava em via pública, com a vítima e um vizinho deles, consumindo bebidas alcoólicas, quando acabaram se desentendendo. Segundo Ricardo, o homem já era conhecido na região por promover briga quando estava sob efeito de álcool.

“Francisco então se dirigiu à sua casa em busca de uma faca, no entanto, sua esposa não permitiu que ele se armasse com o objeto. Na sequência, ele pegou um pedaço de madeira, e retornou para encontrar Joel”, disse Cunha.

Conforme o titular da DEHS, imagens de câmeras de segurança das proximidades do local registraram o momento em que ambos caminhavam por aquela avenida, ocasião em que o infrator aborda Joel pelas costas e desfere várias pauladas na região da cabeça e corpo. A vítima ainda chega a ser socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da capital, mas não resiste aos ferimentos e vai a óbito 24 horas depois.

Logo após os policiais tomarem conhecimento desse crime, entraram em campo a fim de identificar e prender o infrator. “Tivemos acesso às imagens das câmeras de segurança e conseguimos identificar o responsável pelo homicídio de Joel”, esclareceu Ricardo Cunha.

Com base nisso, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão de Francisco. Após a ordem judicial ser expedida pelo juiz James Oliveira dos Santos, do Plantão Criminal, os policiais seguiram até a casa dele, no mesmo bairro onde o delito ocorreu, e efetuaram sua prisão.

Francisco responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele será encaminhado à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no Km 08 da rodovia BR-174, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.