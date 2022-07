Homem que matou Conselheiro Tutelar à tiros é condenado a 18 anos de prisão no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, identificado como Marcelo Carmin, foi condenado a 18 anos de prisão nesta quinta-feira (30), pela morte do conselheiro Tutelar, Flávio Farias, de 32 anos, no município de Novo Airão (distante à 194,4 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu no dia 26 de Junho de 2021.

De acordo com a polícia, a motivação do crime teria sido uma fofoca. Na ocasião, Flávio foi morto com diversos disparos de arma de fogo, efetuados por Marcelo.

Após o crime, Marcelo fugiu, mas foi capturado pela polícia. Condenado por meio de Júri Popular, ele deve cumprir 18 anos de reclusão em regime fechado.

Vale lembrar que Marcelo já tem passagem por estupro de vulnerável.