Homem que matou desafeto em emboscada no interior é preso na Compensa

Redação AM POST

Américo Ferreira de Souza, de 21 anos, foi preso em cumprimento de mandato de segurança, na manhã desta sexta-feira (27), pelo crime de latrocínio praticado contra Marinildo Nascimento de Souza, de idade não revelada. O crime ocorreu no dia 27 de agosto de 2020, na rodovia AM-010, Ramal Bom Jesus, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Conforme informação do delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) daquele município, a prisão do infrator ocorreu na residência da sua mãe, localizada no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A autoridade policial contou que na ocasião do delito, Américo e três adolescentes enganaram a vítima na intenção de roubar uma arma de fogo que ela possuía.

“Os quatro indivíduos, na oportunidade os três adolescentes fugiram, enganaram Marinildo dizendo que seu irmão estava sob cárcere privado. Ele, na tentativa de salvar o familiar, se dirigiu à localidade determinada pelos autores do crime, momento em que foi recebido com agressões físicas, vindo a óbito no local”, relatou Raul Neto.

Ainda de acordo com o delegado, após as investigações acerca do caso, foi solicitado um mandado de prisão em nome de Américo, e a ordem judicial foi expedida no dia 13 de outubro de 2020, pelo juiz Túlio de Oliveira Dorinho, da 1ª Vara de Iranduba.

Américo Ferreira de Souza foi encaminhado à unidade policial e responderá pelo crime de latrocínio. Ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.