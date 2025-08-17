A notícia que atravessa o Brasil!

Homem que mutilou companheira em 2016 volta a ameaçá-la e é preso no Amazonas

Mulher já possuía medida protetiva desde 2016, quando foi agredida e teve parte da orelha arrancada.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 08:05

Notícias Policiais – Um homem de 28 anos foi preso neste sábado (16) no município de Juruá (a 674 km de Manaus), após descumprir uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) e ameaçar de morte sua companheira, de 35 anos. A prisão ocorreu no bairro Tancredo Neves 2.

De acordo com o delegado Célio Lima, titular da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, a vítima compareceu à unidade para denunciar que havia sido ameaçada com um terçado pelo companheiro. Ela relatou que a situação não era inédita e que convivia com recorrentes episódios de violência desde 2016, ano em que o agressor já havia sido denunciado por arrancar parte de sua orelha durante uma agressão.

Em depoimento, a mulher contou que na noite de sexta-feira (15), o homem chegou em casa sob efeito de álcool e tentou vender um frango que seria destinado à refeição da família. Diante da recusa da companheira, ele se enfureceu, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e, em seguida, a ameaçou com um terçado.

Leia também: Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

Após a denúncia, equipes policiais foram às ruas e localizaram o agressor, que foi preso e conduzido à delegacia. Segundo o delegado, o homem foi autuado pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Ele será submetido a audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. O caso reforça a importância de denunciar situações de violência doméstica, utilizando os canais oficiais de segurança, como o 190 e o 180, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência.

 

