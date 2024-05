Homem que se masturbou dentro de ônibus coletivo é preso em Manaus

Notícias de Manaus – A equipe do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã desta terça-feira (14), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 24 anos, pelo crime de importunação sexual praticado em um ônibus da linha 062 do transporte público coletivo. A prisão ocorreu no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, o autor já havia sido preso em flagrante por policiais militares no dia 19 de agosto de 2023, após se masturbar dentro do transporte coletivo.

“O indivíduo foi conduzido à delegacia, mas liberado no dia seguinte, mediante imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Entre as medidas, estava a obrigatoriedade de comparecer em juízo a cada 30 dias, o que não ocorreu”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o autor não foi localizado para citação, o que levou o Ministério Público a requerer sua prisão preventiva. O Juízo da 11ª Vara Criminal deferiu o pedido, decretando a prisão preventiva do homem.

A prisão ocorreu nas dependências do 30º DIP no momento em que ele registrava um Boletim de Ocorrência.

O autor responderá pelo crime de importunação sexual e permanecerá à disposição da Justiça.

