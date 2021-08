Homem que tentava fugir da prisão no Amazonas é capturado após denúncia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Lissandro de Oliveira Carvalho, de 18 anos, foi preso por roubo majorado na tarde desta terça-feira (24), em Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião, as equipes policiais receberam denúncias informando que havia um jovem em um ponto de táxi apresentando atitudes suspeitas, pois demonstrava nervosismo, e perguntava aos transeuntes se a polícia costumava parar os táxis que saiam da cidade com destino a Manaus.

“Com base nisso, solicitamos o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), para que fosse realizada a abordagem e a condução do suspeito até a DIP. Ele estava sem documento de identificação e ao chegar na delegacia forneceu um nome falso, porém, informou o nome e sobrenome verdadeiro de sua mãe. Em seguida, ele deu seu nome verdadeiro, e disse que estava no município fugindo de um possível mandado de prisão em desfavor dele”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, após a verificação no sistema, foi constatado que havia uma ordem judicial em nome dele, expedida no sábado (21/08), pela juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins, da 1ª Vara de Iranduba, pelo crime de roubo à mão armada. O crime teria acontecido em Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

Continua depois da Publicidade

“Há também no nome de Lissandro, um mandado de ação socioeducativa, por atos infracionais cometidos quando o autor era menor de idade, solicitando ao Ministério Público (MP) que fosse decretada sua internação provisória”, contou o titular.

Lissandro responderá pelo crime de roubo majorado. Após os procedimentos cabíveis, será solicitado à 31ª DIP de Iranduba que realize o pedido de transferência do mesmo para uma unidade prisional de Manaus. O infrator segue na carceragem da 38ª DIP, à disposição da Justiça.