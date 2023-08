Homem que vendia drogas via delivery é preso no AM

Um homem de identidade não revelada, foi preso nesta terça-feira (22), suspeito de vender drogas via delivery, na rua Pará, bairro Mamud Amed, município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus). O homem teve um prejuízo de R$ 4,500.

De acordo com policiais da 2°Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as equipes receberam a denúncia via 190 informado que na rua e bairro mencionados havia um homem comercializando drogas, chegando no local informado, foi feita abordagem no indivíduo com as características repassadas na denúncia, no local foi encontrado várias porções de drogas e uma quantia de dinheiro em espécie

O homem foi conduzido ao DIP e deve responder por tráfico de drogas.

Redação AM POST