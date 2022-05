Homem rouba celular, se dá mal e leva surra de populares antes de ser preso em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram a prisão de um jovem de 19 anos, pelo roubo de um aparelho celular com uso de um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na noite de terça-feira (24/05), no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

Por volta das 20h30 de ontem, os policiais na viatura 6137 foram acionados para averiguar uma ocorrência de agressão na avenida Cravinas dos Poetas, conjunto Ajuricaba, no bairro Alvorada. Na chegada ao local, os policiais se depararam com um indivíduo imobilizado por populares e com sinais de agressão física desferidas por eles.

Conforme informações repassadas à equipe, o suspeito, usando uma moto e uma arma de fogo, teria roubado o aparelho celular de um homem, que reagiu e que, juntamente com outras pessoas, agrediram o infrator.

Com o jovem foram apreendidos um aparelho celular, a quantia de R$ 530 e um simulacro de arma de fogo, além da motocicleta modelo Honda CG, de cor vermelha e placa PHH8B46. Após receber atendimento de urgência no posto de saúde comunitária do bairro Alvorada, o jovem foi posteriormente conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).