Homem rouba dízimo de padre e distribui R$ 40 mil nas ruas

Um jovem, de 24 anos, foi preso suspeito de praticar um assalto contra um padre alagoano e distribuir cerca de R$ 40 mil nas ruas – quantia que foi tomada durante a ação criminosa. O crime aconteceu no município de Caruaru, no agreste de Pernambuco e vitimou o alagoano natural de Canapi, sertão do estado, que também teve o carro roubado.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu às margens da rodovia BR-104 e o suspeito de praticar a ação foi localizado, junto ao carro, na zona rural de Caruaru.

Ainda segundo detalhes, dos R$ 60 mil que estavam no automóvel e foram levados no assalto, o criminoso distribuiu cerca de R$ 40 mil com a população do município. Segundo o padre, o dinheiro da doação de fiéis.

Ainda segundo a PM, a quantia restante de R$ 20 mil foi encontrada ainda dentro do veículo. Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e afirmou que havia distribuído o dinheiro para a população. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

