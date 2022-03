Homem saca arma durante briga de trânsito e acaba preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem de 30 anos foi preso após ameaçar atira em um motorista durante uma briga de trânsito no bairro Cidade Nova, na Zona Oeste.

Continua depois da Publicidade

Segundo a polícia, a guarnição recebeu uma ligação via linha direta, informando que um indivíduo estava armado em um Fiat Toro, de cor Preta, que estava deslocado pela avenida Max Teixeira, em direção ao bairro.

Quando se deslocaram para a ocorrência, a guarnição recebeu novamente a ligação, informando que a Fiat Toro se encontrava estacionada no posto de gasolina próximo a academia.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima e o suposto acusado de ameaça, iniciaram o procedimento de revista no veículo e no suspeito, onde foi encontrado um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola.

Continua depois da Publicidade

Na conversa com a equipe policial, o acusado relatou ter discutido com a vítima no trânsito e no momento mostrou a arma falsa.

A guarnição conduziu as partes para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).