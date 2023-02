Homem se abaixa para pegar objeto no chão e morre atropelado por caminhonete

Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete em São João Batista, na Grande Florianópolis, na noite de sábado (25). Segundo a PM, testemunhas afirmaram que a vítima estava no meio da pista para pegar algo do chão quando foi atingida pelo veículo. Ela ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito será aberto para investigar o caso. O condutor não foi preso (veja abaixo).

O condutor, um homem de 25 anos, fez o teste do bafômetro, que acusou 0,15mg/L de álcool no sangue. Segundo a PM, a quantidade não configura crime de embriaguez, no entanto, ele pode responder por homicídio. Ele foi encaminhado à delegacia de Brusque, no Vale do Itajaí.

O delegado Matusalem Machado destacou que valores abaixo de 0,30mg/L não se caracterizam como crime direção sob efeito de álcool.

“Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que nos casos em que o condutor do veículo prestar pronto e integral socorro, não se imporá a prisão em flagrante. No caso, o motorista agiu dessa forma, acionando Corpo de Bombeiros e a polícia, permanecendo no local.”

Relato

À PM, o motorista da caminhonete S-10 disse que estava trafegando atrás de um carro, que parou em determinado momento. Para não colidir contra ele, ultrapassou e acabou atingindo o pedestre, que estava “no meio da pista, com a cabeça baixa, pegando algo do chão”, segundo o relato.

Uma testemunha que presenciou o acidente contou que transitava pela mesma rua quando percebeu o homem abaixado. O homem presume, segundo o relatório policial, que a vítima tentava pegar pegar um isqueiro quando foi atingida.

Ele ainda citou que a a baixa luminosidade do local e altura da caminhonete em relação ao solo poderiam ter dificultado a visibilidade do condutor.

A Polícia Científica foi acionada para a ocorrência.

Fonte: G1