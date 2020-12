Homem será executado por abusar e matar a própria filha de 2 anos

Condenado por tortura, abusar sexualmente e matar a própria filha de dois anos, Alfred Bourgeois, de 55 anos, deve ser executado na sexta-feira (11). O homem foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos em 2004.

De acordo com a sentença, Bourgeois torturava e molestava sexualmente a filha, até que em julho de 2002 a espancou até a morte durante uma viagem no caminhão dele no Texas. Ele chegou a chicotear a menina com um cabo elétrico e queimar a planta do pé dela com um isqueiro.

A execução de Bourgeois estava prevista para 13 de janeiro de 2020, mas trâmites legais impediram o governo de prosseguir naquela data. Conforme o Departamento de Justiça, o homem será executado por injeção letal no Complexo de Correção Federal Terre Haute, em Indiana.