Homem suspeito de assaltos é espancado até a morte por moradores em Manaus

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, na noite de sexta-feira (5).

Segundo a Polícia Civil, ele era suspeito de cometer diversos assaltos na região, o que teria motivado uma reação violenta da comunidade local.

Testemunhas relataram que moradores, revoltados com os crimes atribuídos ao homem, o espancaram até a morte. Após a agressão, o corpo foi arrastado e deixado no terreno onde foi localizado por equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trabalha para identificar os envolvidos na agressão e esclarecer as circunstâncias do crime.

Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

A Polícia Civil reforça que ações de justiça com as próprias mãos são configuradas como crime e não serão toleradas pelas autoridades.

Um caso semelhante ocorreu no bairro Jorge Teixeira no dia 1º de setembro, quando um suspeito também foi espancado por populares após um assalto.

As investigações continuam em andamento para responsabilizar os envolvidos e prevenir novos casos de violência comunitária.