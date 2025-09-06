A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem suspeito de assaltos é morto por espancamento na zona Norte de Manaus

Vítima foi arrastada até um terreno baldio no bairro Santa Etelvina.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 13:09

Ver resumo

Foto: AM POST

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de sexta-feira (5) após ser espancado no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O corpo foi deixado em um terreno baldio localizado na avenida Mulateiro.

PUBLICIDADE

De acordo com informações preliminares, a vítima teria envolvimento em assaltos na região, o que teria motivado a ação violenta de moradores. O homem foi agredido até a morte e, em seguida, arrastado para o terreno.

Equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e remover o corpo.

PUBLICIDADE

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela execução.

Leia mais: Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Esporte

Brasil perde para a Itália no tie-break e disputará bronze no Mundial de Vôlei

Seleção brasileira fez jogo equilibrado, mas viu as italianas avançarem para a final contra a Turquia.

há 15 minutos

Pará

Duas pessoas são presas em clínica clandestina por maus-tratos e cárcere privado a adolescentes

Entre os suspeitos estão a gerente da clínica, que vai responder por maus-tratos e cárcere privado.

há 22 minutos

Brasil

Pesquisa aponta que racismo e baixa renda travam conclusão dos estudos básicos no Brasil

Levantamento mostra que jovens negros e pobres são maioria entre os 66 milhões de brasileiros sem ensino fundamental ou médio completo.

há 52 minutos

Meio Ambiente

BNDES abre novo edital para recuperação da floresta amazônica no Xingu

Até R$ 6,3 milhões serão destinados a projetos de restauração em áreas protegidas e territórios tradicionais.

há 1 hora

Manaus

Festival “Sou Manaus 2025” segue neste sábado com shows de Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Xamã

O evento, que começou na sexta-feira (5) e vai até domingo (7), reúne grandes nomes da música nacional e artistas locais.

há 1 hora