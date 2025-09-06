Homem suspeito de assaltos é morto por espancamento na zona Norte de Manaus

Notícias policiais – Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de sexta-feira (5) após ser espancado no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O corpo foi deixado em um terreno baldio localizado na avenida Mulateiro.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria envolvimento em assaltos na região, o que teria motivado a ação violenta de moradores. O homem foi agredido até a morte e, em seguida, arrastado para o terreno.

Equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e remover o corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela execução.

