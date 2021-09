Homem suspeito de estrangular ex-mulher na frente de crianças é preso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Na tarde de segunda-feira (13/09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Núcleo de Combate ao Feminicídio (NCF), da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu, mandado de prisão preventiva em nome de Ricardo Diogo Nascimento, de 47 anos, pelo crime de feminicídio, que teve como vítima a ex-companheira dele, Maria do Socorro de Oliveira, que tinha 60 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (10/09), no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

A Polícia Civil divulgou a imagem dele na manhã de ontem e horas depois, foi informada sobre o esconderijo dele.

O homem foi preso na sede da unidade especializada, no bairro Jorge Teixeira, zona leste, no momento em que se apresentou na presença de um advogado.

De acordo com a delegada Marília Campello, coordenadora do NCF, na ocasião do crime, o homem invadiu a residência da vítima e a estrangulou com um fio elétrico, o que resultou no óbito dela.

“Constatamos durante as investigações que o delito foi presenciado pelos sobrinhos de Maria do Socorro. Eles ainda tentaram impedir a ação criminosa, mas foram agredidos e ameaçados pelo infrator. Esse homem possui diversos Boletins de Ocorrência (BOs) registrados por outras ex-companheiras dele, por violência doméstica”, contou Marília.

O homem irá responder por feminicídio e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.