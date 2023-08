Homem suspeito de manter relacionamento com menina de 12 anos é morto durante ação policial

Um homem de 37 anos, ainda não identificado, foi morto, na tarde dessa terça-feira (1º), durante uma ação policial em Marabá, município no sudeste do Pará. O indivíduo, que estava foragido, é acusado de manter um relacionamento com uma menina de 12 anos.

De acordo com informações do tenente Rodrigues, da Polícia Militar, a jovem se apresentou na delegacia como esposa do suspeito. Em seguida, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para cuidar dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PM chegou até o homem por meio do Disque Denúncia 181, que indicava a presença de um foragido com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e roubo. Ao chegarem no local indicado, os policiais, supostamente, foram recebidos a tiros. O suspeito foi baleado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o acusado.

“Imediatamente a guarnição repeliu à injusta agressão, em legítima defesa, alvejando o indivíduo”, explicou o tenente Rodrigues ao Correio de Carajás. No entanto, ele morreu antes da chegada da equipe de socorristas do Samu.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST