Homem tem crise de ciúmes e esfaqueia companheira nas partes íntimas

Um homem foi preso suspeito de agredir a própria companheira com uma facada nas partes íntimas, próximo à vagina. O caso aconteceu no último sábado (10), no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

De acordo com relato da vítima a polícia, ela havia acabado de chegar do trabalho e tinha ido para o quarto descansar quando foi atacada pelo companheiro, que entrou no quarto alcoolizado.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem estava bêbado e a atingiu enquanto ela estava deitada na cama. Fotos mostraram o local em que ela estava deitada com manchas de sangue.

O homem negou ter atingido a mulher com a faca. Ele foi encaminhado ao distrito policial.