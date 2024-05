Homem tenta atacar rivais em boca de fumo e é assassinado a tiros em Manaus

Na noite desta sexta-feira (03), um homem, ainda não identificado, foi morto com 15 tiros durante um tiroteio na rua Aguaia, comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima fazia parte de um grupo de quatro homens que chegaram ao local em um carro de cor prata com o objetivo de atacar uma boca de fumo nas proximidades. A tentativa de ataque desencadeou um confronto armado com rivais presentes no local, resultando na morte do homem não identificado.

Testemunhas relataram à polícia que, durante a troca de tiros, o homem que seria posteriormente morto ficou para trás, enquanto os demais comparsas conseguiram fugir. Sem possibilidade de fuga, ele foi atingido por mais de 15 disparos em várias partes do corpo, resultando em sua morte imediata.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para procedimentos de identificação e autópsia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.