Homem tortura e mata gata de namorada como punição

O britânico Lewis Hudson, 23, foi condenado a 27 meses de prisão por ter torturado brutalmente a gata da então namorada, agora ex. O animal morreu após meses de abuso. Os crimes ocorreram na cidade de Liverpool, no condado de Meyerside, na Inglaterra. As informações são do tabloide britânico The Guardian.

Um tribunal ouviu que as torturas começaram meses depois que Hudson se mudou para o apartamento da ex-namorada, em agosto de 2021. Acredita-se que os atos de crueldade tenham sido perpetrados para punir a mulher. Ao longo de vários meses, o homem cometeu barbaridades contra Brix, como era chamada a gata. Ele deu chutes no animal, encharcou-o com água fervente, quebrou seus dentes com uma pá e o cobriu de alvejante.

Em 15 de agosto do ano passado, em uma série perturbadora de mensagens de texto enviadas por Hudson à então namorada, ele ameaçou matar Binx se ela não chegasse em casa naquele momento. A mulher voltou para casa e encontrou a gata morta, com o corpo coberto de sangue. A polícia foi acionada, e Hudson foi preso.

