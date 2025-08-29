A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem usa terçado em briga violenta no Centro de Manacapuru; assistir

Imagens mostram confronto com uso de terçado e pedras.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 18:28

Ver resumo

Notícias Policiais – Um confronto violento foi registrado no Centro de Manacapuru, município da Região Metropolitana de Manaus, nesta sexta-feira (29/8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens discutindo e, em seguida, partindo para agressões físicas, atraindo a atenção de pedestres e comerciantes da região.

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, a situação se intensificou quando um dos envolvidos sacou um terçado e passou a golpear o rival, que tentou se defender arremessando pedras. As imagens compartilhadas por populares causaram choque e indignação entre moradores, devido à gravidade do confronto em plena área urbana.

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

PUBLICIDADE

A motivação da briga ainda não foi esclarecida. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que iniciará investigação para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do ocorrido. A corporação também vai avaliar se o episódio se enquadra em crime mais grave, como tentativa de homicídio.

O caso gerou preocupação entre comerciantes e moradores da região, que alertam para o risco de situações similares em áreas centrais do município. As autoridades reforçam a importância de registrar ocorrências e fornecer informações que possam auxiliar na investigação.

A população é orientada a colaborar com denúncias de forma segura, contribuindo para a prevenção de violência urbana e garantindo maior segurança para a comunidade local.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Tefé, Nicson Marreira, é alvo de multa após TCE-AM reprovar contas de convênio com a Sepror

Segundo o relator, conselheiro Ruy Marcelo Alencar de Mendonça, as contas apresentadas foram consideradas ilegais.

há 34 minutos

Brasil

Homem é morto a tiros em supermercado após discussão

Vítima, artista e capoeirista, foi atingida no abdômen e não resistiu.

há 52 minutos

Amazonas

’Um novo marco em Parintins’, Maria do Carmo comemora primeira turma de Medicina do Baixo Amazonas

A chegada do curso de Medicina em Parintins promete transformar o Baixo Amazonas com mais saúde, empregos e oportunidades para a população.

há 1 hora

Amazonas

Prefeita de Manacapuru, Valcileia Maciel, é alvo de nova denúncia no TCE-AM por supostas irregularidades na gestão

A decisão foi divulgada no diário oficial da Corte de Contas.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Brena Dianná e Mayra Dias trocam farpas nas redes sociais: “meu marido é doce na tua boca”

A conclusão de inquérito da PF serviu de combustível para nova troca de acusações entre adversárias políticas.

há 1 hora