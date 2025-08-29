Homem usa terçado em briga violenta no Centro de Manacapuru; assistir

Notícias Policiais – Um confronto violento foi registrado no Centro de Manacapuru, município da Região Metropolitana de Manaus, nesta sexta-feira (29/8). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens discutindo e, em seguida, partindo para agressões físicas, atraindo a atenção de pedestres e comerciantes da região.

De acordo com testemunhas, a situação se intensificou quando um dos envolvidos sacou um terçado e passou a golpear o rival, que tentou se defender arremessando pedras. As imagens compartilhadas por populares causaram choque e indignação entre moradores, devido à gravidade do confronto em plena área urbana.

A motivação da briga ainda não foi esclarecida. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que iniciará investigação para identificar os envolvidos e apurar as circunstâncias do ocorrido. A corporação também vai avaliar se o episódio se enquadra em crime mais grave, como tentativa de homicídio.

O caso gerou preocupação entre comerciantes e moradores da região, que alertam para o risco de situações similares em áreas centrais do município. As autoridades reforçam a importância de registrar ocorrências e fornecer informações que possam auxiliar na investigação.

A população é orientada a colaborar com denúncias de forma segura, contribuindo para a prevenção de violência urbana e garantindo maior segurança para a comunidade local.