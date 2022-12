Homem vai parar em UTI após ser vítima de quadrilha de garotos de programa que aplicavam golpe do ‘Boa noite Cinderela’

Redação AM POST

Um homem foi uma das vítimas de um grupo de garotos de programa, que praticava o golpe do ‘Boa noite Cinderela’, no Rio de Janeiro. Ele revela que foi dopado e agredido após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos e chegou a passar dois dias internado na UTI do Hospital Miguel Couto.

As investigações da 14ª DP (Leblon) levaram a uma operação realizada nessa terça-feira (29) para cumprir cinco mandados de prisão. Foram presos Pedro Paulo Neto da Silva, conhecido como Kaio Pantera; Maurício Vinícius Antunes da Conceição; Marlon Bouchud Falco e o ator pornô Gabriel de Souza Assis, conhecido como ‘Arthur Reizinho’. Fabio de Brito da Silva é considerado foragido.

A vítima conta que marcou um encontro com Pedro Paulo no dia 30 de setembro em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. E que, logo depois, Gabriel, Maurício, Marlon e Fábio saíram de um quarto.

“De repente, eles viraram a chave e começaram a me agredir. Eu nem imaginava que isso iria acontecer”, disse o homem.

De acordo com as investigações, a vítima foi mantida refém dos cinco homens por horas.

“Ele é coagido, mediante o simulacro de posse de arma de fogo, a fornecer bens que ele estava de posse. Ele também é coagido a fornecer a senha do banco, do qual são subtraídas quantias”, afirmou o promotor Marcos Kak.

A polícia conseguiu recuperar bijuterias e um aparelho eletrônico.

Após ser agredido, imagens de câmeras de segurança mostraram que o homem foi levado, por Gabriel e Fábio, para o apartamento onde estava hospedado, no Leblon. Lá, ele foi drogado e roubado.

O registro da portaria do prédio mostra que, minutos depois, eles deixam o apartamento.

De acordo com a investigação, os suspeitos obrigaram a vítima a descer com eles. Gabriel carregava uma mochila.

A vítima, que já estava com dificuldade para andar, seguia amparada por Fábio.

Ao tentar retornar ao apartamento, ele desmaia e tem uma convulsão. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Miguel Couto, onde ficou na UTI.

“Tive uma úlcera também por compressão na parte inferior do meu cóccix. Podia ter morrido com certeza”, finalizou o homem.

De acordo com Daniela Terra, os criminosos foram presos por roubo, roubo qualificado e extorsão. Eles podem ser enquadrados também por tentativa em homicídio, já que a vítima chegou a ficar internada em estado grave.

*Com informações do G1