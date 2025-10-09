A notícia que atravessa o Brasil!

Homens investigados por armazenar e produzir pornografia infantil são alvos da Operação Proteção Integral III em Manaus

Buscas e apreensões em Manaus integram esforço nacional contra crimes cibernéticos que violam a dignidade de crianças e adolescentes.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 16:14 - Atualizado em 09/10/2025 às 16:25

Notícias Policiais –  Nesta quarta-feira (08/10), equipes das Delegacias Especializadas em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) participaram da Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal. A ação resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra dois homens, de 19 e 24 anos, investigados por armazenamento e produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo as informações oficiais, a operação integra um esforço nacional de combate a crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Em Manaus, as diligências ocorreram em diferentes bairros da capital, com foco na identificação de evidências e na coleta de materiais que possam comprovar as práticas investigadas.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

A mobilização não se restringiu ao Amazonas. A Proteção Integral III foi executada também em Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, demonstrando o caráter coordenado e simultâneo das ações.

