Homens matam, decapitam jovens e transam com os corpos sem cabeça

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

As jovens Luana Lopes Teles, 17 anos, e Cintia Marques da Silva, 23 anos, foram encontradas mortas e decapitadas no Morro da Onça, no bairro Brotas, em Piraí do Sul, na região dos campos gerais do Paraná, nessa quinta-feira (17/2). As duas estavam desaparecidas desde o último domingo (13/2).

Continua depois da Publicidade

Os suspeitos as estupraram, mataram, decapitaram e transaram com os corpos sem cabeça, praticando necrofilia, quando um cadáver é usado com objetivo sexual. Eles estão presos.

Eles decapitaram as jovens e enterraram os corpos 30 metros longe das cabeças. O delegado ainda revelou que, antes de enterrar os corpos, o homem mais velho fez sexo com um dos corpos já decapitados.

Os suspeitos foram localizados em imagens de câmeras de segurança de um dos locais onde as jovens passaram na cidade na noite do crime.

Continua depois da Publicidade

Conforme o delegado Jairo Luiz Duarte de Camargo, as imagens mostram elas embarcando num veículo com alguns rapazes. E foi através da identificação deste veículo que a polícia conseguiu chegar aos suspeitos.

Segundo o menor apreendido, as vítimas foram mortas a facada e a tiros. O maior de idade ainda abusou sexualmente delas vivas e após de mortas e ele ainda praticou sexo com os cadáveres, um deles decapitado

Continua depois da Publicidade

O adulto e um adolescente foram levados à delegacia e confessaram o crime. Deram detalhes de tudo e mostraram onde enterraram os corpos. O outro adolescente que participou do crime ainda está sumido. Um adolescente está foragido.

As jovens foram vistas circulando em dois bares da cidade, no Jardim Itiberê e outro na Vila Primavera. Depois, ainda foram vistas em um posto de combustíveis, às margens da BR-151, na madrugada de domingo, local onde a polícia conseguiu as imagens das câmeras de segurança.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do Banda B