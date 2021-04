Homens matam travesti a pauladas no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma travesti identificada apenas como Joelma foi morta a pauladas na madrugada deste sábado (24), na rua 10 de Julho com Lobo D’Almada, no bairro Centro, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime teria acontecido após a vítima ter discutido com dois homens, não identificados, que a agrediram a pauladas. Ela morreu no local.

O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) esteve no local fazendo o trabalho de perícia no corpo onde constatou que a vítima de fato teria sido assassinada com golpes de pauladas, pois no local foi encontrado um pedaço de pau com marcas de sangue.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.