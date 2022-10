Homens roubam centenas de panfletos acreditando que eram notas de R$ 100

Dois homens invadiram um restaurante em São Vicente, no litoral de São Paulo, e tentaram roubar centenas de panfletos de propaganda que imitavam notas de R$ 100, achando que eles eram cédulas verdadeiras de dinheiro.

O caso aconteceu na madrugada de ontem no Restaurante e Bar Central Chopp Grill e toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram que os assaltantes arrombaram a primeira porta do comércio, feita de ferro, e quebraram a entrada de vidro que vinha em seguida, conseguindo acessar o salão.

Já no interior do restaurante, a dupla foi direto para o caixa, encontrando os folhetos de propaganda que em uma das faces imita uma nota de R$ 100 e na outra oferece descontos para atrair visitantes, como chope e caipirinha “2 por 1” e self-service por menos de R$ 20.

Sem perceber a confusão, os suspeitos encheram os bolsos com os panfletos, sendo detidos em flagrante pela Polícia Militar minutos depois, já que o alarme do comércio foi acionado após a porta ser quebrada. Um dos homens ainda desligou o sistema de segurança, mas não conseguiu agir a tempo para evitar o chamado.

Os assaltantes não conseguiram levar nada de valor, mas ainda deixaram um prejuízo de R$ 5 mil com os danos nas portas de aço, vidro e no sistema de alarmes, segundo informações do dono do restaurante, Waldomiro Moreira dos Santos, que passou as informações ao UOL e reclamou da frequência dos assaltos no centro de São Vicente.

Com os suspeitos, identificados como Kelvin Emanoel dos Santos Lins e Tiago Andrade dos Santos, foram apreendidos uma chave de fenda, uma chave de boca e um martelo, que teriam sido usados na invasão, além de um telefone celular, que pertencia ao filho do comerciante.

Os dois serão representados pela Defensoria Pública em audiência de custódia. Procurado pelo UOL, o órgão ainda não apontou defensores para se manifestar na defesa dos suspeitos. Este espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.

A reportagem procurou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para saber a atual situação da dupla detida e informações sobre o indiciamento da Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta.

Fonte: UOL