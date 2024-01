Homens são flagrados mantendo relações sexuais dentro de carro no Centro de Manaus; assista

Notícias de Manaus – Imagina estar passeando pelo Centro de Manaus e se deparar com dois homens fazendo sexo dentro de um carro? Foi isso que aconteceu com alguns pedestres. Eles flagraram dois homens no ato sexual nas proximidades da Praça da Saudade.

Nas imagens é possível observar um dos homens vestindo a bermuda após ser flagrado pelos pedestres.

O casal tentou deixar o local, mas acabou sendo questionado e filmado por um pedestre que se incomodou com a ação.

O artigo 233 da Constituição, define a prática de atos libidinosos em público como crime de ato obsceno.

Veja o vídeo:

Flagrante: Homens são vistos mantendo relações sexuais dentro de carro no Centro de Manaus

*Redação AM POST