Homens são presos por tráfico de drogas e rinha clandestina no AM

Ronaldo Nascimento, de 33 anos, Francisco Miranda, de 40, foram presos nesta quinta-feira (9), pelo crime de maus-tratos contra animais e Eduardo Bastos, de 21, foi preso por tráfico de drogas, durante operação Choque de Ordem realizada no município de Tabatinga, município do Amazonas.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Civil, durante a ação foram cumpridos 12 mandatos de busca e apreensão que resultou em três prisões. “Hoje retornamos a Tabatinga com uma grande operação da Polícia Civil do Amazonas. Desses mandatos 12, três resultou na prisão de indivíduos por tráfico de drogas e rinhas de galo”, destacou o coronel Vinícius Almeida.

De acordo com o delegado Caio Cunha, até o final do ano outras operações devem acontecer no município para combater a criminalidade.

