Homens são presos suspeitos de tentar aplicar golpe do pix em dono de supermercado no bairro Compensa em Manaus

Neste sábado (23), dois homens identificados como Bruno soares, 20, e Jorge Maike Bezerra, 24, foram presos suspeitos de tentar aplicar o golpe do pix no valor de R$ 1.019,60 no dono de um supermercado localizado no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

Segundo o empresário, a dupla entrou no estabelecimento para fazer compras e depois de escolher diversos produtos foi ao caixa e disse que pagaria via transferência bancária pix.

Ainda conforme a denúncia, um dos homens mostrou ao dono do supermercado a tela do celular com um comprovante de pagamento efetuado, mas a transação não constava na conta bancária do empresário, que percebeu que se tratava de um golpe e acionou a polícia.

A dupla foi apresentada no 19º DIP e deve responder por estelionato.