Homens são roubados enquanto aguardavam atendimento em Manaus

Dois homens, de 20 e 27 anos, sofreram ferimentos em consequência de uma colisão entre uma moto e um caminhão na manhã deste domingo (21), na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A família foi comunicada de que as vítimas foram alvo de roubo de pertences enquanto aguardavam assistência, de acordo com relatos de testemunhas.

Conforme as informações transmitidas por testemunhas à polícia, o acidente ocorreu por volta das 6h; as vítimas estavam na motocicleta quando se chocaram com um caminhão estacionado na via.

Os parentes compareceram ao local do acidente e relataram à polícia que as vítimas possivelmente estavam sob efeito de álcool.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, e enquanto aguardavam feridos na rua, os dois indivíduos tiveram seus pertences subtraídos.

Um policial militar que passava pelo local prestou auxílio às vítimas.

Um dos homens foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, enquanto o outro recebeu socorro para o Hospital João Lúcio. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A Polícia Civil será responsável pela investigação do caso.

Redação AM POST