Horror: Corpos de crianças esquartejadas pelo próprio irmão chegam a Parintins

Adolescente de 17 anos é apreendido como suspeito de esquartejar os irmãos.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 10:00

Notícias do Amazonas – Os corpos de duas crianças indígenas da etnia Sateré-Mawé foram transportados para Parintins, a 369 quilômetros a leste de Manaus, após um crime chocante ocorrido nas proximidades da Aldeia Castanhal, em Barreirinha. O irmão das vítimas, um adolescente de 17 anos, foi detido como suspeito de esquartejar os menores.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o adolescente confessa o crime, alegando ter agido sob ordens de um tio, identificado apenas como Valdecir.

Após a apreensão, o jovem foi levado para Parintins e chegou à cidade por volta das 22h40. Os corpos foram enviados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de perícia.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à frente das investigações. Segundo o suspeito, seu tio nutria aversão tanto por ele quanto pelas crianças, comparecendo ao local armado e fazendo ameaças para forçá-lo a cometer o ato.

Outra versão apresentada pela mãe das vítimas sugere que o adolescente estava sob efeito de drogas durante a tragédia. As investigações prosseguem, buscando esclarecer todos os detalhes desse caso chocante.

