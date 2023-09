Ibama destrói material avaliado em R$ 6,3 milhões apreendido no AM

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou que destruiu dezenas de dragas e outros materiais usados para garimpo ilegal, que foram apreendidos no Amazonas entre os dias 29 de julho e 3 de setembro. O valor total dos bens destruídos foi estimado em R$ 6,3 milhões, de acordo com um edital publicado no Diário Oficial da União.

A ação de destruição foi realizada como parte dos esforços do Ibama para combater o garimpo ilegal na região amazônica, que tem causado danos significativos ao meio ambiente e à saúde pública devido à contaminação dos rios por mercúrio e cianeto.

No município de Manicoré, os agentes do Ibama apreenderam e destruíram 121 balsas com dragas usadas na extração de ouro no Rio Madeira, avaliadas em R$ 3,6 milhões. Além disso, foram destruídos 40 motores a diesel modificados para a atividade ilegal, com um valor estimado de R$ 2 milhões.

Outras ações incluíram a destruição de três dragas e materiais avaliados em R$ 175 mil em Santo Antônio do Içá, bem como dragas e motores avaliados em R$ 510 mil em São Paulo de Olivença, ambos localizados na mesma região. A destruição dessas embarcações se baseou em um decreto de 2008 que autoriza a inutilização quando necessário para evitar o uso indevido e quando os materiais representam riscos ao meio ambiente ou à segurança pública.

As operações contra o garimpo ilegal nos rios da Amazônia vêm sendo realizadas pelo Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Polícia Federal desde o início do ano. Isso ocorre após um período de enfraquecimento na fiscalização, que permitiu o aumento do número de embarcações usadas para a atividade ilegal na região, causando impactos negativos no meio ambiente, saúde pública e nas comunidades indígenas locais.