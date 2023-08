Idosa de 75 anos é morta a marteladas por inquilino

Uma idosa de 75 anos foi morta com golpes de martelo por um homem que morava no quintal da sua casa. O crime aconteceu na noite de sábado (27), na região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica após vizinhos terem ouvido gritos de socorro.

Os agentes entraram no quintal do local, onde havia mais de uma casa, e, em uma das residências, encontraram uma mulher desacordada e sangrando. Uma equipe do Samu foi encaminhada ao local, mas a vítima, identificada como Elizabete da Silva, não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do crime, um homem de 55 anos, estava muito alterado e tentou fugir. Mas foi contido e encaminhado ao Pronto Socorro Vila Palmeiras. Depois de medicado, foi preso em flagrante e encaminhado para a 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

O corpo de Elizabete está no Instituto Médico-Legal para a realização dos exames de necrópsia. Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.

Redação AM POST