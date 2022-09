Idosa de 88 anos é encontrada morta em casa com pés amarrados

Redação AM POST

Uma aposentada de 88 anos foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (31), dentro de casa, em Ilha das Flores, Vila Velha. Ela estava com os pés amarrados e com sinais de violência.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, identificada como Neusa Ribeiro da Costa, foi encontrada no chão do quarto, com os pés amarrados na cama e com um lençol no pescoço.

Não havia marcas de sangue no local onde o corpo foi encontrado. Os policiais encontraram um dos quartos da casa todo revirado. Vizinhos da aposentada deram falta de uma TV de 55 polegadas da vítima, que ficava na sala.

O corpo de Neusa foi encontrado por moradores da rua Basílio Costa Longa, vizinhos da vítima. Eles estranharam quando viram o portão da casa da idosa aberto. Chegaram a chamar a aposentada, mas como ela não respondeu, decidiram entrar na casa e encontraram Neusa morta ao lado da cama.

A mulher morava sozinha e não tinha parentes no Estado. Por telefone, uma sobrinha da vítima, de São Paulo, informou à reportagem da TV Gazeta, por telefone, que a tia já morava no bairro há 40 anos.

“Era minha única tia viva, eu tinha um carinho muito grande por ela e sempre estava aí no Espírito Santo”, lamentou a mulher, que não quis se identificar. O crime chocou amigos da vítima, que preferiram não gravar entrevista.

Investigadores da Divisão de Homicídios conversaram com vizinhos da aposentada e buscaram por imagens de videomonitoramento para tentar descobrir quem entrou e saiu da casa.

*Com informações G1