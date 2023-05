Idosa é presa após matar marido envenenado e abandonar parte do corpo esquartejado em mala: “cansada de cuidar”

Uma idosa, de 61 anos, foi presa neste sábado (27) após confessar ter matado o marido, identificado como Antônio Ricardo Cantarim, de 63 anos, com veneno de rato e esquartejar e abandonado parte do corpo da vítima dentro de uma mala, na BR-158, em Selvíria (MS).

De acordo com a Polícia Civil, o crime começou a ser investigado, na última quinta-feira (25), quando um homem encontrou às margens da rodovia a mala com os restos mortais do idoso. O restante do copo da vítima foi encontrado em um congelador, local onde também armazenada alimentos para venda de lanches. As investigações foram concluídas, nesta madrugada e a suspeita presa em flagrante.

Segundo o delegado Felipe Rocha, a vítima teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente, e a suspeita confessou que a vítima necessitava de cuidados especiais e em um momento de estresse cometeu o delito pois estava ‘cansada de cuidar’ do marido, com quem havia se casado há dois anos.

A autoridade policial também afirma que a mulher poucas vezes demostrou arrependimento e se mostrou muito fria no depoimento.

