Idosa é presa suspeita de torturar e divulgar conteúdo íntimo de amante de marido

Redação AM POST

Nessa quinta-feira (22), uma idosa, de 61 anos, foi presa suspeita de torturar e divulgar conteúdo íntimo de outra mulher que teria um relacionamento extraconjugal com seu marido. A prisão ocorreu na cidade de Mortugaba, Bahia.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, a idosa e a filha, de 29 anos, teriam torturado a mulher, além de ter retirado as roupas dela e a obrigado a sair nua da casa das suspeitas. Após coletar provas audiovisuais produzidas pelas próprias suspeitas, a polícia solicitou os mandados de prisão, deferidos pela Vara de Jurisdição Plena de Jacaraci no dia 15 de dezembro.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações continuam, para o cumprimento da determinação judicial contra a filha da idosa, que estaria no estado de São Paulo.

Com informações de Alagoas 24 Horas*