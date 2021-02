Idosa morre atropelada pelo carro da filha após ser vacinada contra Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A idosa Edna Batista Cruz de 94 anos morreu após ser atropelada logo depois de tomar a vacina contra a covid-19 em Coinceição do Araguaia (MG), na segunda-feira (15). A vítima estava parada com a filha observando uma plantação de girassóis no momento do incidente. As informações são do Uol.

De acordo com a Polícia Militar, o carro da filha da idosa estava estacionado em uma rampa, quando desceu sozinho e atropelou a idosa. As duas tinham acabado de sair do posto de saúde, onde Edna havia recebido o imunizante.

Conforme a PM, a filha de Edna não teria puxado totalmente o freio de mão. O carro começou a se deslocar em direção a Edna, que não conseguiu desviar e foi atingida. A idosa chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A filha, que estava muito abalada, também precisou de atendimento médico.

O corpo de Edna Batista Cruz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e será enterrado nesta terça-feira (16) no Cemitério Municipal de Conceição da Aparecida.