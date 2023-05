Idosa que esquartejou marido pôs parte do corpo da vítima em congelador com alimentos que vendia

A suspeita de matar com veneno de rato e esquartejar Antônio Ricardo Cantarin, de 63 anos, congelou parte do corpo do marido em um freezer junto com alimentos que eram vendidos em uma lanchonete, na área rural de Selvíria (MS), de acordo com a Polícia Civil.

“Primeiro nós encontramos o tronco da vítima na mala, na rodovia. Depois fomos na casa do Antônio e encontramos o restante do corpo, os braços, pernas e cabeça, dentro de um congelador com alimentos que iam ser vendidos em uma lanchonete pequena, na área rural da cidade”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Felipe Rocha.

A suspeita do crime, Aparecida Graciano de Souza, de 61 anos, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, após passar por audiência de custódia no domingo (28). A suspeita foi transferida para o Presídio Feminino de Três Lagoas, onde ficará até a conclusão do inquérito. Aparecida disse à polícia que estava ‘cansada de cuidar’ de Antônio, que teve AVC.

A mulher vai responder por homicídio qualificado por envenenamento, destruição e ocultação de cadáver.

G1