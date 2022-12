Idoso agride esposa de 80 anos por ela não ter feito almoço

Redação AM POST

Um homem, de 81 anos, foi preso após agredir a esposa, de 80 anos, no município de Castanheira, Mato Grosso. O caso aconteceu no sábado (03). De acordo com as investigações, o idoso ainda jogou o fogão para fora de casa, assim como as roupas da mulher.

Continua depois da Publicidade

No boletim de ocorrência, a vítima relata que não cozinhou o almoço para o marido e, por isso, foi estapeada no rosto. A mulher também afirma no depoimento que o companheiro a deixa trancada dentro de casa constantemente.

Diante dos fatos, os policiais levaram o idoso para atendimento médico em razão da idade e posteriormente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Juína sem lesões corporais.

Com informações do Metrópoles*