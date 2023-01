Idoso de 70 anos é expulso de condomínio após espionar vizinhas no banho

Redação AM POST*

O juiz Sergio Castresi de Souza Castro, da 3ª Vara Cível de Praia Grande, no litoral de São Paulo, determinou a expulsão de um condomínio, de um idoso, de 70 anos, acusado de ‘espionar’ vizinhas no banho [pelas janelas basculantes que dão acesso aos corredores do prédio], além de ameaçar, agredir e cometer injúrias contra outros moradores.

No documento, o magistrado proibiu o homem de acessar e frequentar as áreas comuns e particulares do condomínio. Foi apontado também o prazo até o dia 5 de fevereiro para a desocupação do imóvel “sob pena de uso de força policial”.

O idoso é acusado de importunação sexual por cinco moradoras do condomínio, sendo que, destes atos, três foram alvos de representações criminais.

Na decisão, há o registro – além dos casos de ‘espionagem’ nos banhos – que o homem chamou uma delas de “sapatona”, ameaçou estuprá-la e, em seguida, passou a amolar uma faca na direção dela. Ele também teria o ‘costume’ de exibir o órgão genital pelas dependências do local.

De acordo com a defesa do condomínio, o idoso também é acusado de agredir e ameaçar de morte o síndico do local. Conforme registrado no documento, ele chegou a dizer a outros moradores que tinha “preparado a cova” do homem.

O idoso teve o pedido de prisão preventiva decretado em agosto de 2021, após descumprir uma medida protetiva – distância mínima de 100 metros – estabelecida após ameaçar e perturbar o sossego do próprio síndico e de outros moradores, que não foram identificados à reportagem.

O pedido de prisão para o acusado, porém, foi convertido posteriormente na internação em uma clínica psiquiátrica, devido a problemas apontados como “possíveis transtornos mentais”.

*Com informações do G1