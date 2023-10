Idoso de 71 anos é espancado pelo filho dependente químico

A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal, no Jardim Adelaide na cidade de Hortolândia. No local, os guardas já se depararam com uma viatura do SAMU prestando socorro à vítima. O idoso de 71 anos, trabalha como taxista na Rodoviária de Campinas, e foi agredido brutalmente pelo filho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou que o filho é usuário de drogas e discute frequentemente com o pai. Nesta quinta-feira, 5, após as agressões, ele fugiu do local. O idoso estava desacordado, e teve que ser entubado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré.

Cerca de duas horas após o crime, o suspeito voltou à residência, e a guarda municipal conseguiu deter o homem. Em depoimento, ele confessou as agressões e disse que a vontade dele “era ter matado”. O homem foi preso em flagrante e o caso apresentado no 1º DP de Hortolândia.

