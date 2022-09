Idoso de 90 anos é resgatado após sofrer negligência e apropriação de bens por parte de parentes no AM

Redação AM POST

A Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), realizou diligências no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), ao longo de quarta-feira (31/08), a fim de apurar denúncias de crimes contra o público idoso. A ação ocorreu no âmbito da Operação Vetus 3, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi).

Segundo a delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI, cinco diligências foram efetuadas e consideradas procedentes, razão pela qual as partes foram conduzidas à delegacia local, onde foram instaurados os procedimentos criminais cabíveis.

“Em um dos casos, um idoso de 90 anos, sofria negligência e apropriação de bens por parte de seus familiares”, informou.

Ainda no município, a delegada Andrea conversou com idosos no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), sobre direitos e formas de denúncia.

“No dia 24 de agosto, estivemos no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital). Ao longo deste mês, vamos visitar outros municípios do estado, de acordo com um cronograma estabelecido. É importante ressaltar que, em paralelo, a ação também ocorre em Manaus”, relatou a delegada.

A Vetus 3, que ocorre em todo Brasil, iniciou no dia 22 de agosto e se encerrará em 22 de setembro. A operação engloba a apuração de denúncias, instauração de inquéritos, realização de diligências aos abrigos ou residências de idosos vítimas de violência, além de cumprimento de mandados judiciais.