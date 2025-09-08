Idoso é assassinado e filho baleado durante assalto em Manacapuru

Notícias policiais – Francisco Campos, de 74 anos, conhecido como ‘Chico Lima’, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (7) durante um assalto em sua residência localizada no km 73 da rodovia AM-070 (Manoel Urbano), próximo ao Ramal do Calado, zona rural de Manacapuru, a 68 km de Manaus. O filho da vítima, Fredson Campos, também foi baleado na ação criminosa.

Segundo informações policiais, criminosos armados invadiram a casa, desligaram os fios do sistema de vigilância e da internet para dificultar o monitoramento.

O idoso e o filho foram amarrados e torturados enquanto os suspeitos procuravam objetos de valor. Ao encontrarem o cofre da residência, os assaltantes atiraram contra as vítimas.

Apesar dos ferimentos, Fredson conseguiu chegar ao quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) para pedir ajuda. Os policiais, ao chegarem no local, encontraram o portão arrombado e Francisco gravemente ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Manacapuru, mas não resistiu aos ferimentos.

Fredson foi transferido para um hospital em Manaus, onde permanece internado em estado grave, sem atualização sobre seu quadro de saúde.

Os criminosos fugiram levando um Fiat Toro grafite, placa PHP-2B77, e diversos objetos pessoais. Durante a fuga, uma das placas do veículo caiu e foi recuperada pela polícia.

Francisco era empresário conhecido na região e completaria 75 anos na próxima quarta-feira (10). A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.