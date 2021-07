Idoso é condenado a 14 anos de prisão por estupro de adolescente em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta quinta-feira (1°/07), por volta das 10h, policiais civis do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), efetuaram a prisão de um idoso de 60 anos, em cumprimento a mandado de prisão, em razão de sentença condenatória, pelo crime de estupro de vulnerável que teve como vítima uma adolescente de 14 anos. O crime ocorreu em julho de 2013, no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1° DIP, o crime ocorreu dentro do estabelecimento comercial do indivíduo, no momento em que a adolescente foi ao local fazer compras. Segundo Arruda, o homem agarrou a adolescente e passou a mão em suas partes íntimas e, ainda, tentou beijá-la à força.

“Após o abuso ser consumado, a vítima contou aos familiares que, imediatamente, registraram o Boletim de Ocorrência (BO) na unidade policial. A ordem judicial em nome dele foi expedida em 1° de junho deste ano, pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, informou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, com o mandado expedido, as equipes iniciaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão do infrator nesta quinta-feira (1°/07), no mesmo bairro onde o crime ocorreu.

Procedimentos – O homem foi condenado a 14 de anos de prisão por estupro de vulnerável. Após os trâmites cabíveis na delegacia, ele será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro Oito, da Rodovia Federal BR-174, e ficará à disposição da Justiça.