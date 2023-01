Idoso é encontrado morto com hematomas no rosto em cemitério de Manaus

Redação AM POST

Um idoso identificado como Luiz Gonzaga Rodrigues, de 71 anos, foi encontrado morto dentro do cemitério Nossa senhora Aparecida, localizado na avenida Tarumã, zona Oeste de Manaus, nesta quarta-feira (4).

Segundo informações, a vítima trabalhava como zelador no local. O filho dele, Jorge Luiz, 31 anos, que também trabalha no cemitério, disse que os dois estavam trabalhando normalmente quando ele teve que ir para uma outra quadra do cemitério e deixou o pai sozinho.

Ao retornar para o local, encontrou Luiz Gonzaga de bruços caido no chão. Ele ainda relatou que o pai estava com cerca de R$ 60,00, dinheiro este que não estava mais no bolso na vítima. Ele acredita que o pai foi assaltado e agredido.

Ainda de acordo com o filho, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),que ao chegar no local constatou que a vítima já estava morta.

Os profissionais do Samu verificaram que havia um hematoma no rosto do idoso e acionaram a Polícia Militar (PM). Também foram acionadas as equipes da Perícia Criminal e Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil deve investigar o caso.